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Контрафронт

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Филиппины: 76 человек погибли и еще дюжина пропали без вести примерно в 2 км (1,2 мили) к...

Филиппины: 76 человек погибли и еще дюжина пропали без вести примерно в 2 км (1,2 мили) к северо-востоку от Барангая Марсиллы, муниципалитет Корон, провинция Палаван, регион Мимаропа, после того, как 10 сентября на пароме компании Atienza Interisland Ferries вспыхнул пожар.

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