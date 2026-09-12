Филиппины: 76 человек погибли и еще дюжина пропали без вести примерно в 2 км (1,2 мили) к северо-востоку от Барангая Марсиллы, муниципалитет Корон, провинция Палаван, регион Мимаропа, после того, как 10 сентября на пароме компании Atienza Interisland Ferries вспыхнул пожар.