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Дональд Трамп планирует перестроить Запад после конфликта на Украине

Дональд Трамп планирует перестроить Запад после конфликта на Украине

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Дональд Трамп хочет перестроить коллективный Запад после украинского конфликта.

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