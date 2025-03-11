Количество жертв и пострадавших после террора БПЛА увеличивается: четыре раза запускали сердце

Врачи Видного четыре раза запускали сердце 50-летнего мужчины, но спасти его не удалось. Трое детей пострадали от атаки беспилотников ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.