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Количество жертв и пострадавших после террора БПЛА увеличивается: четыре раза запускали сердце

Количество жертв и пострадавших после террора БПЛА увеличивается: четыре раза запускали сердце

Врачи Видного четыре раза запускали сердце 50-летнего мужчины, но спасти его не удалось. Трое детей пострадали от атаки беспилотников ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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