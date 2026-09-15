Шоумен Кушанашвили назвал неумеренно безобразными слова Диброва о деньгах

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал Дмитрия Диброва за его высказывания о причинах отсутствия больших домов и значительных доходов у некоторых людей.
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