Александр Беглов поручил отремонтировать здания шахматно-шашечного клуба и спортивного павильона в Таврическом саду

По просьбе жителя Центрального района Как рассказали в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов распорядился максимально быстро отремонтировать и оснастить в Таврическом саду здания шахматно-шашечного клуба и спортивного павильона.
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