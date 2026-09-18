В России начались трёхдневные выборы в Госдуму

Выборы продлятся три дня - 18, 19 и 20 сентября, в 33 регионах России организовано дистанционное электронное голосование.
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