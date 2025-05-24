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«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

«Пошли вон»: Трамп выгоняет 200 тыс. украинцев из США

БлокнотРУ "Чемодан - вокзал - Киев". Именно такая мысль пришла в голову Дональду Трампу, решившему выгнать из США украинских беженцев.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Точно, пусть едут в Киев и там доказывают, какие русские плохие, а американцы хорошие!))
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7 час.
Eduard
Хватит их кормить,
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6 час.
Амара Карпова
Давно пора💯сколько хохлов не корми, все равно в лес смотрят!!!💩
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1 час.
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