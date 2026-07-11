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Царьград

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Сальдо сообщил об уничтожении 11 дронов ВСУ над Херсонской областью

Сальдо сообщил об уничтожении 11 дронов ВСУ над Херсонской областью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, защищая мирных жителей и важные объекты инфраструктуры региона.

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