Сальдо сообщил об уничтожении 11 дронов ВСУ над Херсонской областью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, защищая мирных жителей и важные объекты инфраструктуры региона.
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