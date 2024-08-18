Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лукашенко: Киев идет на повышение ставок эскалацией в Курской области

Лукашенко: Киев идет на повышение ставок эскалацией в Курской области

Нападение Украины на приграничные районы Курской области представляет собой повышение ставок и является попыткой спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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