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Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Проверить свои навыки смогут ученики 12–18 лет Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что столичные школьники, обучающиеся по дополнительным программам углубленного уровня, могут сдать демонстрационный экзамен.

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