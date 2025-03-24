Коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик: еще не став канцлером, Мерц предает избирателей

Будни мужчин. Все что нам интересно

На будущего канцлера Германии Фридриха Мерца оказывается все большее давление, требующее от него добиться уступок в его консервативной политике, поскольку переговоры о создании коалиции наталкиваются на неразрешимые препятствия.