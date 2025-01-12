Сегодня, 12 января 2025 года, в Хорватии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре, состоявшемся 29 декабря 2024 года, ни один кандидат не набрал абсолютного большинства, необходимого для победы с первого раза.
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