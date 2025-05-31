ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Российские войска освободили Водолаги в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии