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ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Российские войска освободили Водолаги в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области.

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