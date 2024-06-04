Гамбит для свекрови

- Дорогие наши дети! Ирочка и Артем! Поздравляем вас с этим прекрасным днем! Днем вашей свадьбы! Пусть счастье всегда царит в вашем доме! А чтобы было, где царить – дарим вам от всех родственников… квартиру! Теперь она ваша и ты, Ирочка, там хозяйка! Так пусть поскорее там затопочут маленькие ножки! Елена Ивановна протянула сыну связку ключей с красным бантиком и расцеловала его и, теперь уже невестку, Ирину.