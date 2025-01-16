Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 817 подписчиков

Танк Т-72Б3 "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ на 8 км в СВО

Танк Т-72Б3 "Центра" уничтожил опорный пункт ВСУ на 8 км в СВО

Экипаж танка Т-72Б3 группировки "Центр" из Минобороны РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, используя разведданные беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх