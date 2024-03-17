На базе САФУ в Архангельске открылся центр самбо

В торжественной церемонии его открытия присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и президент Всероссийской федерации самбо Сергей ЕлисеевПоявление нового спортивного центра в столице Поморья — результат соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и всероссийской федерацией самбо, заключенного в декабре 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
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