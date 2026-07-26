Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил в беседе с ТАСС, что смена главнокомандующего ВСУ связана с борьбой в Киеве за финансирование Западом.
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