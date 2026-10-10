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На протестах во Франции поют "Катюшу"

На протестах во Франции поют "Катюшу"

REUTERS/Abdul Saboor На массовых протестах во Франции звучит легендарная советская мелодия. Демонстранты выступают под песню "Катюша", если точнее, под ее позднюю итальянскую версию 1943 года, которая стала неофициальным гимном партизанских бригад.

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