Макияж для серых глаз для брюнеток: пошаговое описание с фото

Серые глаза — это достаточно редкое явление, но вместе с тем и безумно красивое. Они всегда выглядят необычно — при свете дня они способны приобретать небесный оттенок, а в темноте напоминают насыщенное серебро.
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