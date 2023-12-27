Интересная жизнь с Vera Star Очень обидно наблюдать за тем, как в нашей стране люди в военной форме начинают напоминать этаких изгоев, которым нигде не рады.
"Вам здесь официально не рады": по всей России вводятся запреты для бойцов СВО на посещение кафе и ресторанов
Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
Это что же за твари такие? Парни кровь проливают, а местным нуворишам, возомнивших себя особенными, жалко похлебки? Отобрать забегаловки, штраф побольше и в места не столь отдаленные, годков так на 15!!! Без права передачи продуктов и денег. Что там заработают, вот пусть и тратят на еду!
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18 мин.
Наталья Волкова
Зэков кормить и селить в гостиницы можно, а солдатиков с передовой нельзя. Хорош расклад. За какой же такой интерес воюют ребята, что он идет вразрез с частным бизнесом?
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5 мин.
АБ
Алексей Белоусов
Как-то это совпадает по времени, по аргументации, по способам действий охранников... А ведь это организованная акция, кто-то всё продумал и организовал, кто-то оплатил, кто-то в СМИ осветил под нужным углом. Вот только почему-то все нет того, кто вывел бы мерзавцев на чистую воду, или точнее кто обязан это сделать.
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3 мин.
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