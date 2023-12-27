"Вам здесь официально не рады": по всей России вводятся запреты для бойцов СВО на посещение кафе и ресторанов

НС Надежда Савинкова Это что же за твари такие? Парни кровь проливают, а местным нуворишам, возомнивших себя особенными, жалко похлебки? Отобрать забегаловки, штраф побольше и в места не столь отдаленные, годков так на 15!!! Без права передачи продуктов и денег. Что там заработают, вот пусть и тратят на еду!

Наталья Волкова Зэков кормить и селить в гостиницы можно, а солдатиков с передовой нельзя. Хорош расклад. За какой же такой интерес воюют ребята, что он идет вразрез с частным бизнесом?