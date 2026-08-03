Рабочий алюминиевого завода стал донором костного мозга и спас жизнь ребёнку

Осенью 2025 года Мураду Абилову, электролизнику Братского алюминиевого завода, позвонили с незнакомого номера и сообщили, что он подходит для донорства костного мозга ребёнку из другого региона России, страдающему онкологическим заболеванием.
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