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FiNE NEWS

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Рабочий алюминиевого завода стал донором костного мозга и спас жизнь ребёнку

Осенью 2025 года Мураду Абилову, электролизнику Братского алюминиевого завода, позвонили с незнакомого номера и сообщили, что он подходит для донорства костного мозга ребёнку из другого региона России, страдающему онкологическим заболеванием.

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