Вечерний Новосибирск

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фисенко
    Не раскачивайте лодку! Сказал-собака,значит верьтеНовость о чупакаб...
  • Тетя Мотя
    Правильно сделал. Неизвестно что за создание, какие болезни у нее. И находилось оно на территории человека. Надо семь...Житель Новосибирс...
  • Егоров Николай
    Примут правильное решение.Жена и ребёнок ка...

Житель Новосибирской области убил палкой чупакабру

Житель Новосибирской области убил палкой чупакабру

«Оно прыгало как кенгуру и шипело как змея, но я ничуточки не испугалась! На мой крик из дома вышли родители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Р
Роман
На Урале в детстве тоже видели через дорогу перепрыгнуло двумя прыжками как кенгуру на задних лапах, мы потом рассказывали, а нам в ответ, что курили?
Ответить
18 час.
дд
дмитрий дмитриев
🥲
Ответить
16 час.
ТМ
Тетя Мотя
Правильно сделал. Неизвестно что за создание, какие болезни у нее. И находилось оно на территории человека. Надо семью защитить , а не умиляться непонятно чему
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх