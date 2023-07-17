«Оно прыгало как кенгуру и шипело как змея, но я ничуточки не испугалась! На мой крик из дома вышли родители.
Житель Новосибирской области убил палкой чупакабру
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Р
Роман
На Урале в детстве тоже видели через дорогу перепрыгнуло двумя прыжками как кенгуру на задних лапах, мы потом рассказывали, а нам в ответ, что курили?
Ответить
18 час.
дд
дмитрий дмитриев
🥲
Ответить
16 час.
ТМ
Тетя Мотя
Правильно сделал. Неизвестно что за создание, какие болезни у нее. И находилось оно на территории человека. Надо семью защитить , а не умиляться непонятно чему
Ответить
5 час.
Свежие комментарии