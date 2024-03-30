Мать напавшего на «Крокус» террориста извинилась за сына. Какие подробности из прошлого вскрылись про Фаридуни?

Мать террориста Фаридуни извинилась перед родственниками жертв в «Крокусе» Мать напавшего на «Крокус» террориста Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Муассар Заргарова извинилась перед родственниками жертв за действия своего сына.