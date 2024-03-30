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Мать напавшего на «Крокус» террориста извинилась за сына. Какие подробности из прошлого вскрылись про Фаридуни?

Мать напавшего на «Крокус» террориста извинилась за сына. Какие подробности из прошлого вскрылись про Фаридуни?

Мать террориста Фаридуни извинилась перед родственниками жертв в «Крокусе» Мать напавшего на «Крокус» террориста Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Муассар Заргарова извинилась перед родственниками жертв за действия своего сына.

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