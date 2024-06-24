СК: в результате нападений в Дагестане погибли 19 человек

В результате нападений в Дагестане погибли 19 человек, сообщает СК России. «По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник», — говорится в сообщении в Telegram.
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