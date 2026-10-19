В последнее время всё чаще слышу разговоры о том, что китайская валюта вот-вот вытеснит американскую, а хранить деньги в юанях — это чуть ли не единственный разумный шаг для россиянина.
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