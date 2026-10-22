"Heated Rivalry," the hit series starring Hudson Williams and Connor Storrie as rival hockey players turned lovers, will play in theaters in November.
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