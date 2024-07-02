Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана

В Москве суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Также заочный арест действует в отношении экс-министра иностранных дел республики Павла Климкина.
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В Москве суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Также заочный арест действует в отношении экс-министра иностранных дел республики Павла Климкина.
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