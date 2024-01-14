Юрий Башмет рассказал об особенности проекта «Музыка страны от края до края»

В Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина 13 января состоялась премьера проекта «Музыка страны от края до края» в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве.
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