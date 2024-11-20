Рынок акций ОАЭ на сумму $1 трлн контролируется королевской семьей — Bloomberg 

Рынок акций в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) превысил $1 трлн по капитализации, но остается сильно зависимым от королевской семьи, особенно от шейха Тахнуна бин Зайеда Аль Нахьяна, заместителя правителя Абу-Даби и советника по нацбезопасности, выяснил Bloomberg.