Рынок акций ОАЭ на сумму $1 трлн контролируется королевской семьей — Bloomberg 

Рынок акций в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) превысил $1 трлн по капитализации, но остается сильно зависимым от королевской семьи, особенно от шейха Тахнуна бин Зайеда Аль Нахьяна, заместителя правителя Абу-Даби и советника по нацбезопасности, выяснил Bloomberg.
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