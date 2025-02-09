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Бразилия готовится к торговой войне с США

Бразилия готовится к торговой войне с США

Правительство Бразилии составляет список секторов экономики, которые могут быть затронуты торговой войной, начатой президентом США Дональдом Трампом, а также мер, которые южноамериканская страна может принять в случае введения тарифов США.

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