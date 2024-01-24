Российские танкисты оборудовали подземную мастерскую на Купянском направлении

Танкисты Вооруженных сил Российской Федерации из группировки «Запад» оборудовали мастерскую, расположенную под землей, на Купянском направлении, где ремонтируют тяжелую технику, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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