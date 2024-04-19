Оплывина сошла близ строящегося дома в Алматы

Очередная оплывина сошла в Медеуском районе мегаполиса, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что в Медеуском районе мегаполиса из-за дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося дома сошла оплывина, объемом 50 кубометров и остановилась внутри котлована.