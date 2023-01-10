«Это понижение»: депутат Госдумы Соболев высказался о вероятном назначении генерала Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск

Лапин был ранее командующим группировкой российских войск «Центр» на СВО, но в ноябре лишился должностиГенерал-полковник Александр Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, пишет РБК, ссылаясь на источник в Минобороны.