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«Это понижение»: депутат Госдумы Соболев высказался о вероятном назначении генерала Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск

«Это понижение»: депутат Госдумы Соболев высказался о вероятном назначении генерала Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск

Лапин был ранее командующим группировкой российских войск «Центр» на СВО, но в ноябре лишился должностиГенерал-полковник Александр Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, пишет РБК, ссылаясь на источник в Минобороны.

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