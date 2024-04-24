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В Алексине появится физкультурно-оздоровительный комплекс

В Алексине появится физкультурно-оздоровительный комплекс

В Алексине собираются строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое подписал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

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