В Алексине появится физкультурно-оздоровительный комплекс

В Алексине собираются строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое подписал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
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