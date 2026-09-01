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Иркутск Сегодня

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Школе №30 в Иркутске присвоили имя героя Ильи Левкодимова

Мэр Иркутска Руслан Болотов на торжественной линейке 1 сентября в школе №30 в Ново-Ленино объявил о присвоении учебному заведению имени выпускника, кавалера ордена Мужества Ильи Сергеевича Левкодимова.

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