Китайский конкурент NVIDIA будет вынужден сократить персонал из-за санкций США

Октябрьский этап ужесточения санкций США против китайских компаний подразумевал запрет на использование услуг контрактных производителей типа TSMC местными разработчиками графических чипов и ускорителей вычислений Moore Threads и Biren Technology, поэтому первая из них решилась на сокращение части персонала, как стало известно из внутренней рассылки.