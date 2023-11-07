Китайский конкурент NVIDIA будет вынужден сократить персонал из-за санкций США

Октябрьский этап ужесточения санкций США против китайских компаний подразумевал запрет на использование услуг контрактных производителей типа TSMC местными разработчиками графических чипов и ускорителей вычислений Moore Threads и Biren Technology, поэтому первая из них решилась на сокращение части персонала, как стало известно из внутренней рассылки.
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