Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Виктор Онегин

Я не понимаю почему возмущаются на диаспоры,на приезжих рабочих,на незнание русского языка( как будьто в их аулах и кишлаках есть учителя русского языка, да и в ихних городах попробуйте открыть школу подготовки русской речи? Утопия и кто требует от приезжих знания русского языка я их считаю недоумками.) И так какие профессии нужны в России -не отслеживается, русскому языку ни там ни в России не учат. Предподготовка и медицинская проверка отсутствует. И во всём этом виноват неграмотный приезжий из тех краёв где нет не образования ни медицины. РУССКИЕ ЛЮДИ БАРДАК в России. Виновные НАШИ чиновники,НАШИ силовики,НАША Дума НАШЕ правительство, НАШИ СМИ натравливающие русских на иностранцев,что бы расшатать Россию из внутри. Если все НАШИ просто сейчас начали работать чисто с полной отдачей на государство,этих проблем просто бы не было. Враги не приезжие иностранцы, враги НАША номенклатура гребущая под себя что плохо лежит, а что поставляется на хорошее дело то на корню делиться не доходя до того на что направлено.