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Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Shutterstock Анонимное признание сотрудницы госклиники обличило скрытые угрозы в тылу России - мигранты свободно разгуливают по инфекционным отделениям, имеют доступ к критически важным объектам и могут разносить опасные инфекционные болезни.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
вы сейчас продолжаете свое грязное дело- продажу России этим недоумкам?!
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6 час.
Виктор Онегин
Я не понимаю почему возмущаются на диаспоры,на приезжих рабочих,на незнание русского языка( как будьто в их аулах и кишлаках есть учителя русского языка, да и в ихних городах попробуйте открыть школу подготовки русской речи? Утопия и кто требует от приезжих знания русского языка я их считаю недоумками.)  И так какие профессии нужны в России -не отслеживается, русскому языку ни там ни в России не учат. Предподготовка и медицинская проверка отсутствует. И во всём этом виноват неграмотный приезжий из тех краёв где нет не образования ни медицины. РУССКИЕ ЛЮДИ БАРДАК в России. Виновные НАШИ чиновники,НАШИ силовики,НАША Дума НАШЕ правительство, НАШИ СМИ натравливающие русских на иностранцев,что бы расшатать Россию из внутри. Если все НАШИ просто сейчас начали работать чисто с полной отдачей на государство,этих проблем просто бы не было. Враги не приезжие иностранцы, враги НАША номенклатура гребущая под себя что плохо лежит, а что поставляется на хорошее дело то на корню делиться не доходя до того на что направлено.
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5 час.
Анна Викторовна
Страшно будет что потом может быть
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5 час.

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