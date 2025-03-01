ФФККР не будет финансировать тренировки Хаврониной и Нарижного в США

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин. Ранее стало известно, что дуэты группы Самохина, в том числе призеры чемпионата России Ирина Хавронина – Девид Нарижный, в межсезонье будут работать с Мариной Зуевой в США.