ФФККР не будет финансировать тренировки Хаврониной и Нарижного в США

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин. Ранее стало известно, что дуэты группы Самохина, в том числе призеры чемпионата России Ирина Хавронина – Девид Нарижный, в межсезонье будут работать с Мариной Зуевой в США.
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