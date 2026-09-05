Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины Согласно данным украинской прессы, подразделения вооружённых сил Украины получили при.
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