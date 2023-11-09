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Валуев заявил, что перевоспитать Милохина не получится

Валуев заявил, что перевоспитать Милохина не получится

Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по туризму и известный боксер, высказал свое мнение по поводу слов блогера Дани Милохина о нежелании возвращаться в РФ.

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