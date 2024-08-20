Бойся своих желаний!..

— Арабская но-о-о-о-чь, словно день, горяча-а-а, — Джинн, не переставая петь, налил в пиалу чай, — при свете луны сбыва-а-а-а-ются сны, и к чёрту печа-а-а-а-ль! — Прекрати! — Алладин хлопнул по ковру ладонью.
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