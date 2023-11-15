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Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в Европе, заявили в Госдуме

Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в Европе, заявили в Госдуме

Депутат Николай Арефьев считает, что в этом вопросе РФ "унизительно отстает" от других стран Пенсии россиян отстают в пять-шесть раз от выплат в европейских странах, не говоря уже о США и Норвегии, заявил в беседе с News.

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Комментарии
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Иван Щукин
Ну спасибо тебе Депутат Николай Арефьев что озвучил то о чём мы и сами знали! Пенсия в России соответствует Европе,   США и Норвегии только у высокопоставленных чиновников, &quot;слуг народа&quot;, да олигархов, а остальная часть пенсионеров в России просто существует!
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