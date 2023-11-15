Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в Европе, заявили в Госдуме

Иван Щукин

Ну спасибо тебе Депутат Николай Арефьев что озвучил то о чём мы и сами знали! Пенсия в России соответствует Европе, США и Норвегии только у высокопоставленных чиновников, "слуг народа", да олигархов, а остальная часть пенсионеров в России просто существует!