Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в Европе, заявили в Госдуме

Депутат Николай Арефьев считает, что в этом вопросе РФ "унизительно отстает" от других стран Пенсии россиян отстают в пять-шесть раз от выплат в европейских странах, не говоря уже о США и Норвегии, заявил в беседе с News.
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