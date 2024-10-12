Совпадение или нет? Калибровка портов приобрела плотную системность

Майор Гром За три дня три мощных, крайне результативных калибровки, которые, очень похоже, приобрели некую системность в обожаемом всеми русском городе, про который у нас на Премиуме есть огромное исследование, где мы привели мнения нескольких жителей о настроениях, бытующих в городе и о том, как сильно ждут там нас или нет? Поэтому призываем всех вас подписываться на наш Премиум (хотя нам самим такое название и не нравится).