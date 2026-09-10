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Мировое обозрение

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Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000

Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000

Европейский газовый рынок пережил психологически важный перелом: стоимость топлива на бирже впервые с декабря 2022 года поднялась выше отметки в $1000 за тысячу кубометров.

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