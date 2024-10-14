Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Украине, чтобы помочь Трампу

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан хочет сорвать выделение кредита Европейского союза Украине за счет замороженных активов Российской Федерации, чтобы помочь бывшему американскому лидеру Дональду Трампу отказаться от участия в финансировании киевской стороны в случае победы на ноябрьских выборах президента Соединенных Штатов.