Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан хочет сорвать выделение кредита Европейского союза Украине за счет замороженных активов Российской Федерации, чтобы помочь бывшему американскому лидеру Дональду Трампу отказаться от участия в финансировании киевской стороны в случае победы на ноябрьских выборах президента Соединенных Штатов.
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