Камбулова: в Таганроге из-за налета БПЛА повреждены 16 коммерческих зданий

В результате массированного налета БПЛА на Таганрог ночью на 12 сентября пострадали 16 коммерческих зданий и пять автомобилей.
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