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Строгий приговор: экс- министру Казахстана Бишимбаеву дали 24 года за убийство жены

Строгий приговор: экс- министру Казахстана Бишимбаеву дали 24 года за убийство жены

Строгий приговор: экс- министру Казахстана Бишимбаеву дали 24 года за убийство жены Евгения КомароваСуд над Куандыком Бишимбаевым, экс-министром экономики Казахстана, завершился 13 мая.

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