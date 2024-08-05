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Axios: Блинкен предупредил страны G7, что Иран атакует Израиль 5 августа

Axios: Блинкен предупредил страны G7, что Иран атакует Израиль 5 августа

TASS/ Middle East Images/ABACA Госсекретарь США Энтони Блинкен провел совещание с министрами стран "Группы семи" (G7), в котором заявил, что Иран и ливанское шиитское движение "Хезболла" атакуют Израиль 5 августа.

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