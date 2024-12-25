Внимание! Отключение электроэнергии в x.Галушкинском ⚡️⚡️⚡️ 25 декабря с 10:00 до 17:00 Все потребители.
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Внимание! Отключение электроэнергии в x.Галушкинском ⚡️⚡️⚡️ 25 декабря с 10:00 до 17:00 Все потребители.