Историческая реконструкция чеховского сада началась в Мелихове

В музее-заповеднике «Мелихово» начали историческую реконструкцию сада Антона Чехова. Проект «ЧеховСад: 4.
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